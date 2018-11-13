سعد الحريرى: المسيحى المعتدل أقرب إلى من المسلم المتطرف

كتب سمير حسنى

أعلن سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، رفضه التام لمحاولات خلق أعراف جديدة فى قضية تشكيل الحكومة، مشددا على أن التنازل لمصلحة البلد هو مكسب وليس خسارة.

وقال الحريرى فى مؤتمر صحفى، أنا من مدرسة رفيق الحريري الذي قال يوماً: المسيحي المعتدل أقرب إلي من المسلم المتطرف، مؤكدا أن الٌسنة طائفة أساسية في لبنان، ولا يمكن قبول طغيان أي طائفة عليها، نافيا بشدة ما يتردد حول احتكار السنة في الحكومة".

وشدد الحريرى على أن الدستور يعطي حق تشكيل الحكومة للرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية فقط، وليس معهم أي شخص ثالث.