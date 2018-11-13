روسيا تدعو لإجراء الانتخابات وتوحيد الجيش فى ليبيا

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حث رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينجوف، على إجراء الانتخابات الليبية وتوحيد الجيش الليبى قبل الحديث عن رفع حظر توريد السلاح .

وقال دينجوف - في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، على هامش أعمال مؤتمر من أجل ليبيا المنعقد في مدينة باليرمو الإيطالية - "لا يمكننا مساعدة الليبيين في تنفيذ أية عمليات عسكرية اليوم بسبب وجود حظر على ليبيا ونحن نحترم قرار الأمم المتحدة بخصوص ليبيا".

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض قرارا جرت الموافقة عليه بالإجماع برقم 1970 في شهر مارس 2011 بمنع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا أو شراء الأسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.

وتستضيف مدينة باليرمو الإيطالية - على مدى يومين - مؤتمرا من أجل ليبيا، تنظمه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في مسعى لدفع جهود تحقيق الاستقرار هناك، وسط حضور الأطراف الليبية.