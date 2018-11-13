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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:50 ص
خالد صلاح
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رفع المخلفات ونواتج التطهير خلال حملة للنظافة بمركزسمالوط بالمنيا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:11 ص
رفع المخلفات ونواتج التطهير خلال حملة للنظافة بمركزسمالوط بالمنيا رفع المخلفات ونواتج التطهير - أرشيفية
فريق المحافظات
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نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، أعمال رفع 200 طن من المخلفات ونواتج التطهير وذلك خلال حملة نظافة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية على امتداد مصرف دير السنقورية بقرية شوشة بداية من طريق شوشة - الجبل مدخل الحداد وحتى نهاية قرية الطيبة ومدخل قرية داوود يوسف التابعة لمجلس قروي بني غنى .

جاء ذلك بحضور أحمد عمران رئيس قرية شوشة والدكتور محمود شعيب رئيس قرية بني غنى و مسئولي البيئة والمخلفات الصلبة والمتابعة والحملة الميكانيكية وعمال القريتين.
 
وأكد مدحت القاضي رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً فى الارتقاء بمنظومة النظافة ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقالب العمومية وتطهير المجارى المائية ضماناً لسريان المياه داخلها تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا برفع مستوى النظافة على مستوى جميع المراكز وخلق بيئة نظيفة جميلة متطورة.
 
من جانب أخر، نفذت الوحدة المحلية بقرية البيهو بالتعاون مع مسئولي البيئة زراعة عدد من الأشجار على طريق مصر ـ أسوان الزراعي وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لتجميل الطرق والميادين من اجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري على المركز.

 


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