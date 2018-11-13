رئيس وزراء ماليزيا: زعيمة ميانمار تبرر ما لا يمكن تبريره

رويترز

قال رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد اليوم الثلاثاء إن زعيمة ميانمار الفعلية أونج سان سو كى تحاول "تبرير ما لا يمكن تبريره" فيما يتعلق باتهامات بارتكاب جيش بلادها فظائع بحق مسلمى الروهينجا.

وعلى هامش كلمة ألقاها فى سنغافورة، رد مهاتير على طلب تعليق على كيفية تعامل ميانمار وسو كى مع أزمة الروهينجا قائلا "يبدو أن أونج سان سو كى تحاول تبرير ما لا يمكن تبريره. وأضاف "إنهم يقمعون هؤلاء الناس بالفعل لدرجة قتلهم قتلا جماعيا".

كان تقرير للأمم المتحدة فى أغسطس قد سرد تفاصيل حملة عسكرية قال إنها كانت بنية الإبادة الجماعية وبدأها جيش ميانمار عام 2017 وأسفرت عن طرد مئات الآلاف من الروهينجا المسلمين من ولاية راخين إلى بنجلادش المجاورة.

ونفت ميانمار معظم الاتهامات الواردة فى التقرير. وقالت سو كى فى السابق إن حكومتها المدنية لا يتعين ان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة لأن الجيش يحتفظ بدور سياسى قوى بموجب الدستور.

وذكر بيان يجري إعداده لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن الدول الأعضاء ستدعو "لمحاسبة" المسؤولين عن الفظائع فى ولاية راخين فى ميانمار مما ينم عن موقف أكثر صرامة حيال الأمر داخل الرابطة.