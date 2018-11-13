رئيس هيئة الاستثمار يتوجه لتونس للمشاركة فى منتدى الأعمال المشترك

كتب عبد الحليم سالم

توجه محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى تونس للمشاركة فى منتدى الأعمال المصرى التونسى.

ويلقى محسن عادل كلمة حول مناخ الاستثمار فى مصر، والمزايا النسبية للاستثمار، وما تم من إصلاحات هيكلية لتطوير العمل فى هيئة الاستثمار، وذلك خلال فعاليات المنتدى التى تبدأ اليوم، وحتى 17 نوفمبر الجارى ويفتتحه يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس.

يشارك بالمنتدى 200 مؤسسة تونسية و200 مؤسسة أفريقية ومغربية وأكثر من 200 مؤسسة من باقى دول أوروبا وشرق آسيا وأمريكا، ويهدف المنتدى لدفع التصدير والاستثمار وربط علاقات شراكة جديدة مع الفاعليين الاقتصاديين في العالم بالإضافة الى عقد لقاءات أعمال ثنائية.

وكان عادل شارك مؤخرا فى مؤتمر الكويت 7 نوفمبر حول "مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الكويت ومصر" و"مناخ الاستثمار فى مصر" وذلك خلال ملتقى "التعاون المصرى الكويتي" الذى عقد برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح .