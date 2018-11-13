رئيس شركة "مصر الجديدة": 784 مليون جنيه استثمارات 2017 /2018

كتب عبد الحليم سالم

قال المهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع"، إن جملة الاستثمارات التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2017 /2018 بلغت 784 مليون جنيه بنسبة 114% من المستهدف البالغ 685 مليون جنيه، وبزيادة قدرها 42% عن العام المالي السابق2016/2017 والبالغ قدره 551 مليون جنيه.

وأرجع الديب ذلك إلى زيادة المنصرف على مشروعات المرافق العملاقة التى تتبناها الشركة، والتى تتيح الانطلاق نحو التنمية العمرانية المأمولة والتى تعد أحد أهم مقومات تحول الشركة إلى مطور عقارى كبير، موجها الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس محمود حجازى وكذلك مجلس إدارة والعاملين بشركة مصر الجديدة لدورهم الكبير فيما شهدته الشركة من انجازات.

وأضاف هانى الديب أنه استكمالاً وتدعيماً للخطط الاستثمارية للشركة، فقد حرصت الشركة على تعظيم إستغلال أصولها فعلى سبيل المثال أرض القاهرة الجديدة، تم التقدم بالفعل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستصدار القرار الوزارى المعدل (مرفق صورة خطاب التقديم )، وجارى المتابعة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تم انهاء أعمال من خط مياه شرب قطر 1000 مم حتى حدود أرض هليوبارك الشرقية، وكذلك تم طرح أعمال مشروع نقل أبراج كهرباء الضغط العالى لتوفير مساحة تسويقية أكبر بالمدينة، وتم اعداد دراسات الجدوى المبدئية للمشروع، وجدير بالذكر أن الشركة قد تعاقدت مع الشركة الاستشارية، لإدارة المشروع ومع المكاتب المختصة.

وحول مدينة نيو هليوبوليس قال المهندس هانى الديب، إنه تقوم الشركة فى متابعة استصدار القرار الوزاري للمخطط العام للمدينة التى انتهت المراجعات الفنية للمخطط العام مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن المنتظر استصدار القرار الوزاري قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وهذا ما سيسمح للشركة بإستصدار التراخيص من الجهات الإدارية لمشاريعها الجاهزة للتنفيذ في هليوبوليس الجديدة وطرحها للبيع مباشرةً دعماً للهيكل التمويلي للشركة .