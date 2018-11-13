video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس زيمبابوى: الإصلاحات الاقتصادية مؤلمة وضرورية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:05 م
رئيس زيمبابوى: الإصلاحات الاقتصادية مؤلمة وضرورية رئيس زيمبابوى
أ ش أ
إضافة تعليق

قال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا إن "الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة" ضرورية لإخراج البلاد من حالة الركود الاقتصادي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي. اليوم الثلاثاء أن الرئيس دافع عن سياسته الاقتصادية، قائلًا :"نعم الدواء لاذع لكن المريض يحتاج إليه لكي يعيش"، في إشارة إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على معدلات التضخم.

وكشفت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاءات الوطنية في زيمبابوي تسارع معدل التضخم في البلاد إلى 20.9% خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي مقابل 5.4% القراءة المسجلة في سبتمبر السابق له.

وعندما تولى "منانجاجوا" السلطة قبل عام مضى خلفاً لـ"روبرت موجابي" الذي ظل في المنصب لمدة 4 عقود متتالية، تعهد بإحياء اقتصاد زيمبابوي وجذب المستثمرين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد الوفيات بسبب الكوليرا إلى 45 في زيمبابوى

زيمبابوى

إيمرسون منانجاجوا

الركود الاقتصادي




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة