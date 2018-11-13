رئيس زيمبابوى: الإصلاحات الاقتصادية مؤلمة وضرورية

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قال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا إن "الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة" ضرورية لإخراج البلاد من حالة الركود الاقتصادي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي. اليوم الثلاثاء أن الرئيس دافع عن سياسته الاقتصادية، قائلًا :"نعم الدواء لاذع لكن المريض يحتاج إليه لكي يعيش"، في إشارة إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على معدلات التضخم.

وكشفت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاءات الوطنية في زيمبابوي تسارع معدل التضخم في البلاد إلى 20.9% خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي مقابل 5.4% القراءة المسجلة في سبتمبر السابق له.

وعندما تولى "منانجاجوا" السلطة قبل عام مضى خلفاً لـ"روبرت موجابي" الذي ظل في المنصب لمدة 4 عقود متتالية، تعهد بإحياء اقتصاد زيمبابوي وجذب المستثمرين.