video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة القاهرة يعلن تشكيل لجنة عليا للإشراف على أعمال تطوير أبو الريش

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:53 ص
رئيس جامعة القاهرة يعلن تشكيل لجنة عليا للإشراف على أعمال تطوير أبو الريش الدكتور محمد عثمان الخشت أثناء الاجتماع
وائل ربيعى
إضافة تعليق
عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا ضم كلًا من الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة رشا عمار مدير مستشفى أبو الريش "المنيرة"، والدكتورة رانيا حجازي مدير مستشفى أبو الريش "الياباني"، كما ضم الاجتماع ممثلي جمعيات أصدقاء أبو الريش، وأصدقاء قصر العيني، ومركز علاج الأورام، وناقش الاجتماع سير العمل بمشروعات تطوير مستشفيات أبو الريش "الياباني"، وأبو الريش "المنيرة"، وإنشاء العيادات الخارجية بمستشفيات الأطفال.
 
واستعرض الاجتماع، مشروعات التطوير الجارية بمستشفى أبو الريش "الياباني"، والتي تتضمن تطوير قسم القلب، وأقسام الجراحة العامة، وجراحة التخصصات بتكلفة تبلغ 55 مليون جنيه، إلى جانب توسيع مدخل المستشفي، وتطوير غرف العزل، وجراحة القلب والصدر بتكلفة ٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع نظام الإطفاء وخزانات المياه بتكلفة ١١ مليون جنيه. كما ناقش الاجتماع، أيضآ، مشروعات التطوير الجارية بمستشفي أبو الريش "المنيرة" والتي تشمل، إحلال وتجديد وحدة السكر والغدد الصماء، وتجديد غرفة حضانات بوحدة المبتسرين سعة 12 حضانة، وإحلال وتجديد وحدة الجراحة، وتجديد وحدة أمراض الدم.
 
وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن أهم مصادر التمويل المُتاحة لمشروعات تطوير مستشفيات أبو الريش، هي موازنة الدولة والتبرعات المُقدمة، مُشيرًا إلي أن الهدف الأساسي لمشروعات تطوير مستشفيات الجامعة، هو تحسين العمل والارتقاء بمستوي التشغيل والخدمات المقدمة للمرضي، مُشيرًا إلي أن الخدمات العلاجية للمرضي وتحسينها هو الدافع لأعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات.
 
وأعلن الخشت، عن تشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية تطوير مستشفيات أبو الريش، تختص بتحديد الاحتياجات والأولويات ومصادر التمويل، ووضع بروتوكولات التعاون مع الجهات المختصة، وذلك في إطار العمل علي بناء مظلة واحدة لكل مشروعات التطوير الجارية بالمستشفيات والتبرعات المُقدمة، لتجمع كل هذه الكيانات مع احتفاظ كل كيان بذاته. وتقرر تشكيل اللجنة برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد العزيز أمينًا للجنة، والدكتور حاتم عزيزي منسقًا للجنة، وممثلي الجهات المعنية، إلي جانب عضو مالي واداري وعضو قانوني.
 
1
 

2
 

 

3
 

4
 

 

5
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب القاهرة يلتقطون "سيلفى" مع رئيس الجامعة.. و"الخشت" يعد بمفاجآت فينة

عثمان الخشت: طلاب جامعة القاهرة أدركوا أن مظلتها أكبر من الحزبية

الانتخابات الطلابية تنطلق فى الجامعات.. التزكية تحسم النتيجة فى 7 كليات بحلوان و5 بالقاهرة.. وإجراء التصويت بـ 5 كليات فقط بعين شمس..وعثمان الخشت: طلاب جامعة القاهرة أدركوا أن مظلتها أكبر من الحزبية

الخشت

جامعة القاهرة

قصر العينى




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة