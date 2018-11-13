رئيس جامعة القاهرة يعلن تشكيل لجنة عليا للإشراف على أعمال تطوير أبو الريش

وائل ربيعى

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا ضم كلًا من الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة رشا عمار مدير مستشفى أبو الريش "المنيرة"، والدكتورة رانيا حجازي مدير مستشفى أبو الريش "الياباني"، كما ضم الاجتماع ممثلي جمعيات أصدقاء أبو الريش، وأصدقاء قصر العيني، ومركز علاج الأورام، وناقش الاجتماع سير العمل بمشروعات تطوير مستشفيات أبو الريش "الياباني"، وأبو الريش "المنيرة"، وإنشاء العيادات الخارجية بمستشفيات الأطفال.

واستعرض الاجتماع، مشروعات التطوير الجارية بمستشفى أبو الريش "الياباني"، والتي تتضمن تطوير قسم القلب، وأقسام الجراحة العامة، وجراحة التخصصات بتكلفة تبلغ 55 مليون جنيه، إلى جانب توسيع مدخل المستشفي، وتطوير غرف العزل، وجراحة القلب والصدر بتكلفة ٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع نظام الإطفاء وخزانات المياه بتكلفة ١١ مليون جنيه. كما ناقش الاجتماع، أيضآ، مشروعات التطوير الجارية بمستشفي أبو الريش "المنيرة" والتي تشمل، إحلال وتجديد وحدة السكر والغدد الصماء، وتجديد غرفة حضانات بوحدة المبتسرين سعة 12 حضانة، وإحلال وتجديد وحدة الجراحة، وتجديد وحدة أمراض الدم.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن أهم مصادر التمويل المُتاحة لمشروعات تطوير مستشفيات أبو الريش، هي موازنة الدولة والتبرعات المُقدمة، مُشيرًا إلي أن الهدف الأساسي لمشروعات تطوير مستشفيات الجامعة، هو تحسين العمل والارتقاء بمستوي التشغيل والخدمات المقدمة للمرضي، مُشيرًا إلي أن الخدمات العلاجية للمرضي وتحسينها هو الدافع لأعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات.

وأعلن الخشت، عن تشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية تطوير مستشفيات أبو الريش، تختص بتحديد الاحتياجات والأولويات ومصادر التمويل، ووضع بروتوكولات التعاون مع الجهات المختصة، وذلك في إطار العمل علي بناء مظلة واحدة لكل مشروعات التطوير الجارية بالمستشفيات والتبرعات المُقدمة، لتجمع كل هذه الكيانات مع احتفاظ كل كيان بذاته. وتقرر تشكيل اللجنة برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد العزيز أمينًا للجنة، والدكتور حاتم عزيزي منسقًا للجنة، وممثلي الجهات المعنية، إلي جانب عضو مالي واداري وعضو قانوني.





