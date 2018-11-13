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رئيس الوزراء يصدر حركة ترقيات موسعة فى أجهزة المدن الجديدة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:18 ص
رئيس الوزراء يصدر حركة ترقيات موسعة فى أجهزة المدن الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان
كتب ــ أحمد حسن
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولي المهندس محمد أحمد الدكروري محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينتى (الفشن وملوي الجديدة)، والمهندس رجب سالمان عبدالرحيم، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمحاسب محمد على خالد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمحاسب مجدى عبدالرازق السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندسة ناهد على عبدالعزيز مبارك، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور.
 
كما شمل القرار تولى المهندسة سلوى بيومى محمد أبوالعلا، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندسة هانم على محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنمية مدية الشيخ زايد، والعمل نائباً لرئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، والمهندس ماجد شكري ساويرس، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد ومكلف بمأمورية عمل نائب رئيس جهاز مدينة 15 مايو، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، والمهندس أسامة كمال يوسف محمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس نبيل محمد نسيم عطية، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ومكلف بمأمورية عمل نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والعمل نائباً لرئيس جهاز مدينة السادات، والمهندس أشرف يونان ثروت، نائب رئيس جهاز تنمية المدينة المليونية بشرق بورسعد ومكلف بمأمورية عمل نائب رئيس جهاز العاصمة الادارية الجديدة، والعمل نائباً لرئيس جهاز العاصمة الادارية الجديدة.
 
ونص القرار أيضاً على تولى المهندس أحمد محمد على الخلوصي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة ومكلف بمأمورية عمل نائب رئيس جهاز حدائق أكتوبر، والعمل نائباً لرئيس جهاز حدائق أكتوبر، والمهندس محمد بيومي السيد مصطفى، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ومكلف بمأمورية عمل نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس عبده على علام عمرو، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ومكلف بمأمورية عمل نائب رئيس جهاز حدائق أكتوبر، والعمل نائباً لرئيس جهاز حدائق أكتوبر، والمهندس أسامة محمد شوقي عبدالمحسن، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية المدينة المليونية بالعلمين، والمهندس حمدي هزاع رفاعي هزاع، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة بدر ومكلف بمأمورية عمل بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس باسم مصطفى كامل السيد، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز القري السياحية، والعمل نائباً لرئيس جهاز القري السياحية، والمهندس محمود أحمد عبدالله محمد، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز مدينة العبور، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس محمود عبده إسماعيل النادي، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة العبور، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس عاصم عبدالحليم سرور، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمحاسب عبدالحميد محمد على السنباطي، مدير عام التنمية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة (ندباً)، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندس جمال السيد أحمد عبدالخالق جريدة، كبير أخصائيين بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمحاسب أحمد عبدالمرضي السيد، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات.
 
وتضمن نص القرار على تولى المهندس خالد حسن محمد شاهين، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس طارق محمد عبدالرؤوف دويدار، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة بدر، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس سيد محمد السيد الشافعى، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة 15 مايو، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، والمهندس هيثم محمد حسنى أحمد الشافعي، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل نائباً لرئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس محمود هلال حسن إبراهيم، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة الشروق، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس محمد محمد سليمان عطية، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل نائباً لرئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس حسان عبدالجليل عبدالمتجلي، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة الشروق، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد خليل إبراهيم عبدالنبى، مهندس مدنى أول بجهاز القرى السياحية، والعمل نائباً لرئيس جهاز القرى السياحية، والمهندس عبدالرحمن عبدالستار محمود صيام، مهندس ميكانيكا أول بجهاز تنمية مدينة بدر، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس حسام الدين أحمد ماهر، مهندس مدنى أول بجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة ومكلف بمأمورية عمل بجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمهندس محمد عادل المرسى الشربينى، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس شريف عبدالبديع محمد على، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أحمد إبراهيم أنور عباس، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر ومكلف بمأمورية عمل معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمهندس أسامة الكسان توفيق، مهندس مدنى ثانٍ بجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة ومكلف بمأمورية عمل بجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، والعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.​
 
 
 

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