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رئيس الوزراء يستعرض مع وفد شركة تويوتا تسوشو اليابانية أنشطتها فى مصر

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:57 م
رئيس الوزراء يستعرض مع وفد شركة تويوتا تسوشو اليابانية أنشطتها فى مصر مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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استقبل الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء ، وفد شركة تويوتا تسوشو اليابانية لاستعراض أنشطة الشركة في مصر وبحث سبل التوسع فيها، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، والسفير الياباني لدى القاهرة.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس الوزراء ،  بممثلي شركة تويوتا تسوشو اليابانية، معرباً عن تقدير مصر للتعاون القائم مع الشركة اليابانية في مجالات متنوعة، مبدياً تطلعه إلى قيام الشركة بضخ استثمارات إضافية والتوسع في أنشطتها في مصر في الفترة المقبلة، للإستفادة من مناخ الاستثمار المشجع وما تتيحه المشروعات الكبرى من فرص استثمارية في السوق المصري.

وعرض ممثلو شركة تويوتا تسوشو اليابانية  ، أنشطة الشركة الحالية في مصر في مجالات البنية التحتية، وتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، والطاقة، وصناعة السيارات، وتجارة السلع ، مؤكدين أن طموح الشركة اليابانية لا يقف عند ما حققته منذ بداية ضخها للاستثمارات في مصر منذ أكثر من 80 عاماً، بل تتطلع إلي زيادة حجم استثماراتها خاصة في ظل ما لدي الشركة من مشروعات حالية وأخرى مستقبلية من بينها، محطة إنتاج الطاقة بقنا، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، ومشروع تنمية محور قناة السويس، والتنقيب عن البترول ومشتقاته في البحر المتوسط، ومشروع مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في السويس.  

ومن جانبه أشاد السفير الياباني لدي القاهرة بما حققته الحكومة المصرية ،  من إنجازات في ظل الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الحالية، وما يشهده الاقتصاد المصري من تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء وهو ما انعكس على تهيئة مناخ موات وجاذب للاستثمارات الأجنبية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، أن الحكومة مستعدة لتذليل أى عقبات قد تواجه الاستثمارات اليابانية في مصر، مشيداً كذلك بالمساعدات التنموية القيمة التي تقدمها اليابان لمصر منذ زمن طويل.

 

 

 
 

 

 


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