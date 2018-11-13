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رئيس الوزراء يتوجه مساء اليوم لشرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:58 ص
رئيس الوزراء يتوجه مساء اليوم لشرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار
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يتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمدينة شرم الشيخ، للمشاركة بفعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى.
 

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الوزارى رفيع المستوى يومى 14-15 نوفمبر، لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجى للقارة الأفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضى وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجي.

 

ويعد مؤتمر التنوع البيولوجى الذى ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجى واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات فى العقاقير الطبية أو عند إقامة أى مصنع فى مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.

 

 


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