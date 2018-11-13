رئيس الوزراء: رئاسة مصر للاتحاد الافريقى 2019 فرصة لترسيخ مكانتها الأفريقية

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.

واستهل رئيس الوزراء جلسة اليوم بالإشارة إلى الاجتماع الذى تم عقده خلال الأسبوع الجارى لمناقشة الاستعدادات الجارية من قبل الجهات المعنية، والمتعلقة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى 2019، وفى هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مدبولى على أن رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى فى 2019 تٌعد فرصة ذهبية لتدعيم وترسيخ مكانة مصر الأفريقية.

ولفت مدبولى، إلى أنه فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بقارة افريقيا، والذى بدا جليًا من توصيات وقرارات منتدى شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخرًا، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإطلاق البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب الأفريقى على القيادة، تقوم الحكومة خلال الفترة الحالية بالإعداد لعدد من البرامج والفعاليات للتعاون مع دول القارة حيث تم تكليف الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات بشأن هذه البرامج والفعاليات، كما سيتم التنسيق والتواصل مع رجال الأعمال المصريين بهدف إنشاء عدد من المشروعات والمبانى الخدمية فى الدول الأفريقية.

وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية القرار الذى تم اتخاذه خلال الأسبوع الجارى، والمتعلق بإنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى، والتى ستعمل على تفادى أزمات نقص المعروض من المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية من خلال توقع اتجاهات العرض والطلب بناء على البيانات المحدثة التى ستوفرها وزارة الزراعة لخريطة مصر الزراعية.

وأشار مدبولى، فى هذا الصدد إلى نتائج الاجتماع الذى عقده أمس مع ممثلى جمعيات منتجى ومصدرى البطاطس، وما أفادوا به حول أسباب نقص المعروض من المحصول خلال العام الجارى. وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون هناك سياسة واضحة للتنمية الزراعية تحقق التوازن بين العرض والطلب لتفادى الإفراط فى الانتاج وما يستتبعه ذلك من خسائر للمزارعين، أو نقص الإنتاج وما يترتب عليه من زيادات كبيرة فى الأسعار تؤثر بالسلب فى معدلات التضخم.