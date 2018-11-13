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رئيس النمسا: قضية التجسس لن تُعكر العلاقات مع روسيا لفترة طويلة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:23 ص
رئيس النمسا: قضية التجسس لن تُعكر العلاقات مع روسيا لفترة طويلة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
فيينا (أ ش أ)
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اعتبر الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلن أن قضية اعتقال عقيد نمساوى متقاعد بتهمة التجسس لصالح روسيا، لن تعكر أجواء العلاقات بين فيينا وموسكو لفترة طويلة.

وقال فان دير بيلن - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن التجسس "مرفوض"، لكنه لفت إلى أن استخبارات الدول المختلفة تسعى للحصول على المعلومات بشتى الطرق، بما فى ذلك "غير الشرعية".

واستغرب الرئيس النمساوى قيام دوائر فى الحكومة النمساوية بترويج الاتهامات لروسيا بهذه الدرجة من العلنية، مضيفا أنه لا يرى أى داع فى الوقت الحالى "لتضخيم الأمور".

وأفادت وسائل إعلام نمساوية الأسبوع الماضى بأن عقيدا متقاعدا فى الجيش النمساوى كان يتجسس لصالح روسيا على مدى 20 عاما من خدمته العسكرية.

من جهتها، نفت موسكو أية علاقة لها بالضابط الموقوف، منتقدة تعامل فيينا مع القضية. وحذرت من أن هذه التصريحات تسببت فى تعقيد العلاقات الروسية النمساوية.

 


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