رئيس السكة الحديد: ليس لدينا حصر بإيرادات كميات الخردة المُباعة حتى الآن

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة ليس لديها حصر بإيرادات كميات الخردة المباعة عبر المزادات الـ7 المباعة حتى الآن، وأن الهيئة تعتزم إجراء عدد من المزادات العلنية مجددا خلال الفترة المقبلة لكن لم يتم الاستقرار على موعد محدد لها.

وكانت هيئة السكة الحديد أجرت 7 مزادات خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 10 أكتوبر الماضى، لبيع أكبر كمية خردة حصرتها فى تاريخها وتصل إلى وتصل إلى 61 ألف طن، حيث دعت خلال هذه الفترة كل الشركة المصرية وغير المصرية الراغبة فى الاشتراك بهذه المزادات، للتقدم بأوراقها إلى إدارة المبيعات بمجمع السكة الحديد برمسيس شاملة البطاقة الضريبية والسجل التجارى وضريبة القيمة المضافة.

وتضم كميات الخردة التى حصرتها اللجنة العليا المشكلة من وزارة النقل وهيئة السكة الحديد المقدرة بحوالى 61 ألف طن خردة عربات وجرارات كاملة تم تخريدها، وسيارات كاملة مُخردة، وقضبان بأطوالها، وأجزاء كتل صلبة من عربات وجرارات وقضبان "خردة مميزة"، ومعادن نحاس وألومنيوم، وسقايف حديد وخشب وكمر، وفلنكات خشب وبطارية وخردة متنوعة.