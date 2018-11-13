video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس السكة الحديد: ليس لدينا حصر بإيرادات كميات الخردة المُباعة حتى الآن

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:00 ص
رئيس السكة الحديد: ليس لدينا حصر بإيرادات كميات الخردة المُباعة حتى الآن الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة ليس لديها حصر بإيرادات كميات الخردة المباعة عبر المزادات الـ7 المباعة حتى الآن، وأن الهيئة تعتزم إجراء عدد من المزادات العلنية مجددا خلال الفترة المقبلة لكن لم يتم الاستقرار على موعد محدد لها.

 

وكانت هيئة السكة الحديد أجرت 7 مزادات خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 10 أكتوبر الماضى، لبيع أكبر كمية خردة حصرتها فى تاريخها وتصل إلى وتصل إلى 61 ألف طن، حيث دعت خلال هذه الفترة كل الشركة المصرية وغير المصرية الراغبة فى الاشتراك بهذه المزادات، للتقدم بأوراقها إلى إدارة المبيعات بمجمع السكة الحديد برمسيس شاملة البطاقة الضريبية والسجل التجارى وضريبة القيمة المضافة.

 

وتضم كميات الخردة التى حصرتها اللجنة العليا المشكلة من وزارة النقل وهيئة السكة الحديد المقدرة بحوالى 61 ألف طن خردة عربات وجرارات كاملة تم تخريدها، وسيارات كاملة مُخردة، وقضبان بأطوالها، وأجزاء كتل صلبة من عربات وجرارات وقضبان "خردة مميزة"، ومعادن نحاس وألومنيوم، وسقايف حديد وخشب وكمر، وفلنكات خشب وبطارية وخردة متنوعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السكة الحديد تستأنف نقل خام الفوسفات لمصانع السماد بأسيوط بعد توقف سنوات

السكة الحديد

خردة السكة الحديد

هيئة السكة الحديد

الخردة




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة