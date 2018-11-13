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دفاع المتهم باغتصاب وقتل طفلة أوسيم يطالب بعرضه على مصحة نفسية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:01 م
دفاع المتهم باغتصاب وقتل طفلة أوسيم يطالب بعرضه على مصحة نفسية اغتصاب - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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طالب دفاع المتهم فى واقعة اغتصاب وقتل طفلة داخل مسجد بمركز أوسيم، من محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشمال القاهرة فى العباسية، بإيداع موكله بأحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليه، للتأكد من سلامة قواه العقلية، لافتا إلى أن موكله يعانى من مرض نفسى " البارانويا "، مما يجعله لايدرك الكثير من الأمور، مضيفا أن النيابة العامة لم تعرض المتهم على مصحة نفسية للتأكد من أنه يعانى من اضطراب نفسى.

 

وأشار الدفاع، إلى أنه لم يتقدم للدفاع عن المتهم، إلا بعد تأكده من عدم اتزان موكله نفسيا، وأن ما تم إثباته ضمن أوراق القضية، إنما هى اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن رجال المباحث عجزوا عن كشف غموض ملابسات القضية، وتقديم المتهم الحقيقى، فما كان منهم إلا أن قدموا موكله للنيابة العامة، مع عدم وجود دليل مادى أو برهان وسند حقيقى بهذه التهم الملفقة.

 

تحقيقات النيابة الأولية، كشفت استدراج المتهم "محمد.ش" 25 سنة، عاطل، متزوج، المجنى عليها "ميادة. ر. ش" 4 سنوات، من أمام أحد المساجد فى قرية برطس وبصحبتها شقيقها يصغرها سنا إلى داخل المسجد، وطلب من شقيقها الانصراف، بحجة مناداة إمام المسجد، وترك الطفلة بأحد الأماكن المخفية، وعندما عاد شقيقها للسؤال عنها، أخبره بأنها ذهبت لاستكمال اللعب مع أصدقائها.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم عاد إلى الطفلة، واصطحبها إلى دورة مياه المسجد، وحاول تجريدها من ملابسها، إلا أنها رفضت محاولته وحاولت الهرب وهى تبكى وتصرخ للاستنجاد بأحد المارة أمام المسجد، الأمر الذى أثار خوفه واكتشاف أمره، فقرر إخراج سكين من جيبه وذبح المجنى عليها وتركها داخل الحمام، وفر هاربا.

 

وأضافت التحقيقات، أنه بفحص الكاميرات بمحيط المسجد تبين خروج المتهم من المسجد وقت الجريمة، وتبين أنه من القرية، وبسؤال شهود العيان أكدوا وجوده بالقرب من المسجد وقت الجريمة.


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