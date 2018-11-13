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دفاع المتهمين بالإهمال الوظيفى بقضية طبيبة مستشفى المطرية يطلب البراءة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:10 م
دفاع المتهمين بالإهمال الوظيفى بقضية طبيبة مستشفى المطرية يطلب البراءة محكمة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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بدأت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، نظر جلسة محاكمة 4 إداريين بمستشفى المطرية، بتهمة الإهمال والتقصير فى أداء وظيفته، ما تسبب فى مصرع سارة أبو بكر الطبيبة، داخل حمام مستشفى المطرية العام.

 

وتقدم الدفاع بحافظة مستندات إلى هيئة المحكمة تضمنت مذكرة، التى جاء فيها أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة العاجلة فى قضية وفاة طبيبة المطرية الحاصلة فى يوم 14/10/2018 بدائرة قسم شرطة المطرية على سند إهمالهم فى القيام بواجبات وظيفتهم فى الإشراف ومتابعة أعمال صيانة تطوير توصيلات المياه والكهرباء بالمبيت الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمى مما نتج عنه إصابة الطبيبة المجنى عليها بالصعق الكهربائى الذى أودى بحياتها.

 

وطلبت النيابة عقابهم بالمادة 238/ 1، 2 من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية لجلسة 6/11/2018 والمتهمين محبوسين، وبتلك الجلسة حضر المتهمين من محبسهم ومثلوا أمام المحكمة وطلب دفاع المتهمين التصريح بالإطلاع تصويرًا على كامل أوراق الدعوى وطلب كذلك سماع شاهدى النفى : محمود عبد الظاهر رزيقى محمد، عطيات عبد العزيز أحمد جابر وقدم العديد من الطلبات الأخرى كما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة، وتأجل نظر الدعوى لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 مع استمرار حبس المتهمين وباقى الطلبات.

 

وطالب الدفاع فى مذكرته من المحكمة بعد سماع شاهدى النفى براءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليه.

 

كما دفع المتهمون من خلال المذكرة بانتفاء أركان جريمة القتل الخطأ، انتفاء رابطة السببية بين الخطأ وحدوث الوفاة، عدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، استغراق خطأ المجنى عليها لخطأ المتهم، التناقض البين فيما بين التقارير الطبية المرفقة بالأوراق، خلو الأوراق من تقرير صفة تشريحية يعزى إليها سبب حدوث الوفاة، انعدام التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها على أرض الواقع.


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