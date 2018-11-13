حملات مكثفة بأحياء القاهرة لإخلاء الأرصفة من الإشغالات

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الرصيف ملك للمواطن ولا يمكن التعدي عليه من قبل الباعة الجائلين والتأكيد علي فرض الانضباط والالتزام في الشارع القاهري والتعامل مع أي مخالف بكل حزم ومن هذا المنطلق.

وقاد صادق على عبد المقصود رئيس حى المطرية، حملة إشغالات مكبرة على ميدان المطرية ومحطات المترو، بمعاونة قوة من قسم المطرية بقيادة نائب مأمور قسم المطرية، وشرطة مرافق الحى وإدارة الإشغالات وإدارة المتابعة، حيث أسفرت الحملة القضاء علي الإشغالات بشارع الحرية والتروللي ومصادرة عدد 2 عربة كارو والقبض علي تروسيكل وسيارة نقل تقوم بالتحميل خارج حدود السوق ومتابعة أعمال تطوير مشروع الصرف الصحي في شارع المطراوي وميدان المسلة وأضاف رئيس حى المطرية أنه تم شن حملة إشغالات على ميدان المطرية وشارع الحرية وسوق الخميس وتم رفع العديد من الإشغالات ومصادرة كميات من الخضار والفاكهة من تجار خارج حدود السوق وتم وضعهم في مخازن الحي كما تم غلق كافيه في شارع القضاه في مرحلة البناء والمهد.

ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة نصر بالقاهرة، حملة على عدد من الكافيهات، ورفع الإشغالات الخاصة بها، حيث تم رفع إشغالات عدد من الكافيهات وعدد من الباعة المتجولين بائع فول وكافيهات بشارع اسحاق ابن حنين حى السابع وإزالة عربة الكبدة في شارع إسماعيل القبانى مع شارع الطيران داخل محطة الأتوبيس بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأكد مصطفى عبد العزيز، أنه تم قطع المرافق عن الكافيهات المخالفة بالحي السابع وغلقها وسيتم متابعة الغلق من قبل المحلات والإشغالات وشرطة المرافق بصفه دورية، لمخالفتهم القانون وتسببهم فى إشغال الطريق بشكل دائم.

وأشار رئيس الحى أنه تمت مصادرة كميات من الكراسى والمعدات الخاصة بالكافيهات وإيداعها بمخازن الحى كما تم رفع حواجز الحديد بشارع حمودة محمود بكامل.