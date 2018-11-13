حظر سير التوك توك بالشوارع الرئيسية بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع إعلانات و بنرات بالتنبيه على سائقى التوك توك بعدم السير فى الشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة مع ضرورة توجيه سائقى التوك توك بسرعه التوجه للإدارة العامة للمرور لإنهاء إجراءات التراخيص والحصول على خط سير للعمل داخل القرى وفقاً لقانون المرور واللوائح المنظمة لذلك لتسهيل الحركة المرورية للسيارات والمواطنين ولإعادة الانضباط داخل شوارع المحافظة.
أعطى محافظ الشرقية تعليمات مشددة لجميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة بضرورة تفعيل قرار حظر سير التوك توك بالشوارع والطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير والمدونة في ترخيصها, وتطبيق قرار مصادرة التوك توك المخالف مع توقيع غرامه مالية علي سائقه فى حالة سيره عكس الاتجاه أو ثبوت عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
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بواسطة:
عبدالرحمن
ياريت
ياريت ولله في كل أنحاء مصر