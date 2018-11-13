حظر سير التوك توك بالشوارع الرئيسية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن ‏والأحياء بوضع إعلانات و بنرات بالتنبيه على سائقى التوك توك بعدم ‏السير فى الشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة مع ضرورة توجيه ‏سائقى التوك توك بسرعه التوجه للإدارة العامة للمرور لإنهاء إجراءات ‏التراخيص والحصول على خط سير للعمل داخل القرى وفقاً لقانون ‏المرور واللوائح المنظمة لذلك لتسهيل الحركة المرورية للسيارات ‏والمواطنين ولإعادة الانضباط داخل شوارع المحافظة‎.‎

أعطى محافظ الشرقية تعليمات مشددة لجميع رؤساء مراكز ومدن ‏المحافظة بضرورة تفعيل قرار حظر سير التوك توك بالشوارع ‏والطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها, وتطبيق قرار مصادرة التوك توك المخالف مع ‏توقيع غرامه مالية علي سائقه فى حالة سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور وإتخاذ كافة الإجراءات ‏القانونية حيال المخالفين ‏.