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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:40 م
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حظر سير التوك توك بالشوارع الرئيسية بالشرقية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:24 م
حظر سير التوك توك بالشوارع الرئيسية بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن ‏والأحياء بوضع إعلانات و بنرات بالتنبيه على سائقى التوك توك بعدم ‏السير فى الشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة مع ضرورة توجيه ‏سائقى التوك توك  بسرعه التوجه للإدارة العامة للمرور لإنهاء إجراءات ‏التراخيص والحصول على خط سير للعمل داخل القرى وفقاً لقانون ‏المرور واللوائح المنظمة لذلك لتسهيل الحركة المرورية للسيارات ‏والمواطنين ولإعادة الانضباط داخل شوارع المحافظة‎.‎
 
أعطى محافظ الشرقية تعليمات مشددة لجميع رؤساء مراكز ومدن ‏المحافظة بضرورة تفعيل قرار حظر سير التوك توك بالشوارع ‏والطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها, وتطبيق قرار مصادرة التوك توك المخالف مع ‏توقيع غرامه  مالية علي سائقه  فى حالة سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور وإتخاذ كافة الإجراءات ‏القانونية حيال المخالفين ‏.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالرحمن

ياريت

ياريت ولله في كل أنحاء مصر

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