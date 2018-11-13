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حبس عاطلين متهمين حيازة سلاح نارى و12 كيلو بانجو وحشيش بالشرقية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:16 ص
حبس عاطلين متهمين حيازة سلاح نارى و12 كيلو بانجو وحشيش بالشرقية سلاح نارى - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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قررت نيابة أبوحماد، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام نيابات جنوب الشرقية،حبس عاطلين لحيازتهما سلاح ناري وبانجو وحشيش، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة الرائد  عمرو علي، وبإشراف العميد مجدي سلامة، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، من ضبط  " مسعد م ع س" 28 سنة عاطل ومقيم وادي الملاك، و" سليمان ع س" 38 سنة عاطل ومقيم وادي الملاك، مركز أبوحماد، أثناء كمين أعد لهما بدائرة المركز، وضبط بحوزة الأول  بندقية خرطوش و4 طلقات،كما ضبط بحوزتهما 12 كيلو بانجو، و200 جرام حشيش، بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليهما وعلي السيارة رقم 51588 ملاكي السويس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27690 جنح مركز أبوحماد لسنة 2018.

 

 


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