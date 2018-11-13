جامعة القاهرة تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات اليوم

تجرى جامعة القاهرة ، اليوم الثلاثاء، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم علي مستوي الكليات، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من العملية الانتخابية التي جرت لاختيار أعضاء اللجان بالكليات وعددها 7 لجان، وذلك يوم الأحد 11 نوفمبر، حيث تمت التزكية في 5 كليات وأجريت الانتخابات في 15 كلية، وشهدت اكتمال النصب القانوني 50% في كليات التخطيط العمراني، طب بيطري، صيدلة .
وجرت الاعادة في اليوم التالي الإثنين 12 نوفمبر في 12 كلية، وشهدت عدم اكتمال النصاب القانوني في خمس كليات هي : العلوم والاقتصاد وعلوم السياسية والتجارة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان ، فيما تمت الانتخابات بباقي الكليات .
وتُجرى غدًا الأربعاء انتخابات رئيس الإتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم إنتخابات الطلاب بإنتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 15 نوفمبر.
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