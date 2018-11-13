تيريزا ماى: مفاوضات بريكست مستمرة ولن أتخلى عن رغبة الشعب البريطانى

كتب أحمد علوى

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أن المفاوضين يواصلون العمل من دون توقف، من أجل التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى حول بريكست، مشددة على احترام رغبة الشعب البريطانى.

ونقل مكتب ماى قولها خلال استقبالها مسؤولى القطاع المالى فى لندن إن "مفاوضات خروجنا (من الاتّحاد الأوروبي) أصبحت فى مراحلها الأخيرة ... نحن نعمل بجهد كبير طوال الليل من أجل تحقيق تقدم فى المسائل التى لا تزال عالقة فى اتفاق الخروج"، مؤكدة أن هذه المفاوضات على قدر كبير من الصعوبة.

وأضافت: "الطرفان يريدان التوصل لاتفاق لكن ما نتفاوض عليه صعب للغاية.. أنا لا أنكر ذلك، ولن أساوم على ما صوت من أجله الشعب فى الاستفتاء".

وشدّدت رئيسة الوزراء البريطانية على أنّ "الغالبية الساحقة من الشعب البريطانى تريدنا أن نمضى قدما فى تنفيذ بريكست وأنا مصممة على أن أحقق لهم ذلك".

وقالت: "لا تدور محادثات بريكست حول شخصى أو ثروتى الشخصية، إنها تتناول المصلحة الوطنية، وهذا يعنى اتّخاذ ما نعتبره قرارات صحيحة وليس قرارات سهلة".

وأضاف: "بريكست يجب أن يسمح لبريطانيا بعقد اتفاقات تجارية مستقلّة، وحماية الوظائف وأمن بريطانيا ووحدة المملكة المتحدة المؤلفة من أربعة أقاليم هى إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية".

وتبذل بريطانيا جهودا كبيرة من أجل التوصل لاتفاق ينظم خروجها من الاتحاد الأوروبى على أمل أن يتمكن قادته من المصادقة على هذا الاتفاق خلال قمة أوروبية فى نوفمبر الجاري.

ولا تزال المفاوضات عالقة عند كيفية إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبي.

ويحتج المشككون فى الوحدة الأوروبية من حزب المحافظين الذى تقوده ماى على طريقة إدارتها لملف بريكست، ويعربون عن خشيتهم من أن تضطر بسبب ضيق الوقت إلى تقديم التنازلات فى هذه المفاوضات.