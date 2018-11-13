رسالة تونس أسماء أمين

حضر وزير التجارة التونسى عمر الباهى توقيع بروتوكول تأسيس مجلس الاعمال التونسى المصرى بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الأعمال بين مصر وتونس.

وأكد وزير التجارة التونسى أن مصر وتونس يواجهان نفس الصعوبات والمشاكل بالإضافة إلى أن رجال الأعمال المصريين والتونسيين يتميزوا بحبهم "للبيزنس" والتجارة ولكن هناك معوقات تحول دون زيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين البلدين.

ويتطلع الباهى أن يقوم المجلس بإزالة الحواجز والمعوقات التى تواجه المستثمرين وعرضها على المسئولين فى كلا البلدين للعمل على حلها

ومن جانبه أكد عبد العليم نواره رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال التونسى أن من أهم المشاكل التى تعترض المستثمرين هى تأشيرة الدخول والتى تستغرق وقتاً لصدورها بالإضافة إلى عدم وجود خط ملاحى بين البلدين لتسهيل وزيادة حجم التبادل التجارى.

وأكد نواره أنه سيتم كيفية إزالة هذه المعوقات مع الجهات المعنية مقترحا تشكيل لجنة مصغرة لحضر مشاكل المستثمرين لعرضها على اللجنه العليا فى ديسمبر القادم للعمل على حلها.

وعلى الجانب الأخر قال طارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أنه سيتم وضع خطة طموحة لثلاث سنوات لزيادة حجم الصادرات الى 500 مليون دولار وخاصة أن السوقين متشابهين والإمكانيات متساوية فى كلا الدولتين

وأوضح الشريف أن أهداف المجلس الاتصال بالجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين التونسى والمصرى وتذليل العقبات التى تصادف المستثمرين ، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة ذات العائد الاقتصادى.