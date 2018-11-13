توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية وبطانية على عمال النظافة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتوزيع جميع رؤساء المراكز والمدن، بحصر عمال النظافة، لتوزيع ما يقرب من 2000 كرتونة مواد غذائية، قيمة كل كرتونه تعادل 88 جنيه، بالإضافة إلى توزيع 1000 بطانية، وذلك قبل المولد النبوى الشريف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه ناقش رفع مستوى الخدمات وتحسين مستوى النظافة وتجميل الميادين، مع المهندس على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس هشام فتحى، مدير عام النظافة والتجميل،وأنه كلف عبد الستار، بصيانة وتجميل 12 نافورة داخل مدينة كفر الشيخ، ورفع مستوى الخدمات والانتهاء من أعمال الرصف وتوصيل الغاز، وحصر المشروعات المطلوب تنفيذها بمركز ومدينة كفر الشيخ، ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.