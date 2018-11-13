video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية وبطانية على عمال النظافة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:19 م
توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية وبطانية على عمال النظافة بكفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتوزيع جميع رؤساء المراكز والمدن، بحصر عمال النظافة، لتوزيع ما يقرب من 2000 كرتونة مواد غذائية، قيمة كل كرتونه تعادل 88 جنيه، بالإضافة إلى توزيع 1000 بطانية، وذلك قبل المولد النبوى الشريف.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه ناقش رفع مستوى الخدمات وتحسين مستوى النظافة وتجميل الميادين، مع المهندس على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس هشام فتحى، مدير عام النظافة والتجميل،وأنه كلف عبد الستار، بصيانة وتجميل 12 نافورة داخل مدينة كفر الشيخ، ورفع مستوى الخدمات والانتهاء من أعمال الرصف وتوصيل الغاز، وحصر المشروعات المطلوب تنفيذها بمركز ومدينة كفر الشيخ، ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ يدشن تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لترشيد المياه

كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ

نافورة

عمال النظافة

مواد غذائية

مدينة

مواطنين




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة