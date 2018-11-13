تنفيذ 61 حكما بالسجن المؤبد فى حملة أمنية بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة بمنطقة أبو النمرس، عن تنفيذ 344 حكما قضائيا بينهم 61 حكم بالسجن المؤبد.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 20 قضية مخدرات، و4 أسلحة نارية غير مرخصة، وضبط 5 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار، و5 مسجلين خطر، وهاربين من المراقبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.