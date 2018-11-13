video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تفاصيل العثور على طفل بشاطئ نهر النيل فى طوخ: جدته ألقته خوفا من الفضيحة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:55 م
تفاصيل العثور على طفل بشاطئ نهر النيل فى طوخ: جدته ألقته خوفا من الفضيحة العثور على طفل
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

عثر أهالى قرية السيفا بطوخ بمحافظة القليوبية على طفل حديث الولادة على شاطئ نهر النيل بالقرية وتم نقله على مستشفى طوخ لتلقيه العلاج وإخطار رجال الشرطة. 

 

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من أهالى قرية السيفا بدائرة المركز يفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة ملفوفًا فى قطعة من القماش على جسر النيل أثناء قيامه، وتم نقله لمستشفى طوخ المركزى.

 

وأخطر اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية وبعد ساعات من العثور عليه، حضر إلى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ شاب يدعى "ا" 22 عامًا مجند.

 

وقال الشاب أن الطفل الذى تم العثور عليه نجله، مشيرا إلى انه تعرف على إحدى الفتيات وعاشرها معاشرة الأزواج وحملت منه سفاحا، وقبل ولادتها بشهرين تزوجها وبعد الزواج سافر لأداء خدمته، وعندما عاد علم أن والدة زوجته قامت بتوليدها عندما حان وقت الولادة وعقب ذلك قامت والدة زوجته بلف الطفل المولود فى قطعة قماش وإلقاءه بمكان العثور عليه خوفًا من الفضيحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بأقوال والد الطفل، وتم القبض على والدة زوجته وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على طفل لقيط ملقى على شاطئ نهر النيل بطوخ

اخبار عاجلة

اخبارمصر

اخبار القليوبيه

اخبار المحافظات

العثور على طفل




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة