تفاصيل العثور على طفل بشاطئ نهر النيل فى طوخ: جدته ألقته خوفا من الفضيحة

عثر أهالى قرية السيفا بطوخ بمحافظة القليوبية على طفل حديث الولادة على شاطئ نهر النيل بالقرية وتم نقله على مستشفى طوخ لتلقيه العلاج وإخطار رجال الشرطة.

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من أهالى قرية السيفا بدائرة المركز يفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة ملفوفًا فى قطعة من القماش على جسر النيل أثناء قيامه، وتم نقله لمستشفى طوخ المركزى.

وأخطر اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية وبعد ساعات من العثور عليه، حضر إلى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ شاب يدعى "ا" 22 عامًا مجند.

وقال الشاب أن الطفل الذى تم العثور عليه نجله، مشيرا إلى انه تعرف على إحدى الفتيات وعاشرها معاشرة الأزواج وحملت منه سفاحا، وقبل ولادتها بشهرين تزوجها وبعد الزواج سافر لأداء خدمته، وعندما عاد علم أن والدة زوجته قامت بتوليدها عندما حان وقت الولادة وعقب ذلك قامت والدة زوجته بلف الطفل المولود فى قطعة قماش وإلقاءه بمكان العثور عليه خوفًا من الفضيحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بأقوال والد الطفل، وتم القبض على والدة زوجته وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.