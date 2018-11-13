تعرف على حكم رسم الوشم والتاتو من دار الإفتاء المصرية

كتبت سارة الباز

وضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التاتو أو الوشم أنواع منه ما يكون عن طريق الوخز بالإبر وسحب الدم وإدخال ألوان وأصباغ وهو محرم، لأنه يحبس الدم داخل الجسم وهذا الحبس لهذا الدم يعد نجاسة، وهذا لا يجوز، أما تاتو الرسم بالحناء مثل رسم الحاجب فهو جائز وتقبل صلاته وصومه، على عكس التاتو بالحنة.

وأشار إلى أن التاتو بنوعيه سواء الوخز بالإبر أو برسم الحناء لا يبطل الصيام أو الصلاة، ويجب على صاحبهما الوضوء والصلاة وآداء الصيام كما ينبغى.

جاء ذلك عبر خدمة "البث المباشر" بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.