تعرف على حالات سحب رخص السيارات أثناء القيادة بقانون المرور

كتب عبد الرحمن سيد

توجد العديد من الحالات التى يتم من خلالها سحب الرخص من السائق فى حالة مخالفة قواعد وآداب المرور أثناء القيادة على الطرق بقانون المرور الحالى، منها:

-مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص

-مخالفة سير مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة

-وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غيره به

-عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لاتزيد على 7 أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة

- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج

-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر و المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها

-وقوف المركبة ليلا في الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الامامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة

-استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة

-عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة

-قيادة مركبه بلوحات معدنية غير المنصرفه من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة ، أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب

-قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات

-قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظورة قانونا تداولها أو صدر قرار من سلطة إداريه مختصة بحظر نقلها وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر