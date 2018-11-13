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تعرف على حالات سحب رخص السيارات أثناء القيادة بقانون المرور

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:26 ص
تعرف على حالات سحب رخص السيارات أثناء القيادة بقانون المرور مخالفات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد العديد من الحالات التى يتم من خلالها سحب الرخص من السائق فى حالة مخالفة قواعد وآداب المرور أثناء القيادة على الطرق بقانون المرور الحالى، منها:

 

-مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص

 

-مخالفة سير مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة

 

-وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غيره به

 

-عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لاتزيد على 7 أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة

 

- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج

 

-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر و المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها

 

 -وقوف المركبة ليلا في الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الامامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة

 

-استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة

 

-عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة

 

-قيادة مركبه بلوحات معدنية غير المنصرفه من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة ، أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب

 

-قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات

 

-قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظورة قانونا تداولها أو صدر قرار من سلطة إداريه مختصة بحظر نقلها وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر

 

 

 


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