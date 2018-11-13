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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:57 م
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تركيا تنسحب من قمة ليبيا فى إيطاليا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:11 م
تركيا تنسحب من قمة ليبيا فى إيطاليا نائب الرئيس التركى فؤاد أقطاى
رويترز
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قال فؤاد أقطاى، نائب الرئيس التركى للصحفيين اليوم الثلاثاء إن تركيا انسحبت من قمة بشأن ليبيا فى إيطاليا "بخيبة أمل كبيرة" احتجاجا على ما وصفه باستبعاد أنقرة من بعض المحادثات.

وأضاف "أي اجتماع يستثنى تركيا سيكون غير مثمر من أجل التوصل لحل لهذه المشكلة".

وأدلى أقطاى بالتصريحات من باليرمو فى إيطاليا حيث تُعقد على مدى يومين قمة ليبيا لبحث خطة السلام التى ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا التى تعاني الفوضى منذ عام 2011.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

عايز تشارك فى محادثات بصفتك ايه

ليبيا كلها عارفة دور بلدك انت وقطر فى نشر الارهاب فى ليبيا ودعمه حسبى الله ونعم الوكيل فيكوا

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