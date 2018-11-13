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تربية الكلاب على الطريقة الشعبية.. الكرابيج والعصيان أهم أسلحتها

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:16 م
تربية الكلاب على الطريقة الشعبية.. الكرابيج والعصيان أهم أسلحتها تربية الكلاب فى المناطق الشعبية
كتب عزوز الديب
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تربية الكلاب فى المناطق الشعبية لها طريقتها الخاصة، وأيضا لها مدربيها المتخصصين والمعروفين فى تلك المناطق، بعيدا عن الطرق المتعارف عليها فى مدارس تدريب الكلاب المعتمدة والمتعارف عليها ابتكر المدربون هناك طريقتهم الخاصة لتدريب الكلاب.

مدرب الكلاب الحسيني عبد الحميد، والمشهور بأبو نور، هو أحد أبناء تلك المهنة، والذى حصل على شهرة بسبب حسابه على موقع يوتيوب، حيث ينشر فيديوهات للتدريب ويساعد مربين الكلاب مجانا من خلال تلك القناة على تربية حيوانتهم الأليفة على "الطريقة الشعبية".

 

وسط الكلاب التى يعشقها أبو نور بدأ يروى قصته لليوم السابع، ويقول أن الأمر بأكمله بدأ بالصدفة، لم يكن ينوى أن يدخل لهذا العالم وكان مجرد عاشق للكلاب، وكان يتمنى أن يمتلك كلب أو اثنين، ولكن مع الوقت بدأ يدخل لعالم التدريب وينشر فيديوهات عبر قناته قبل أن ينصبه جمهوره كابتن ومدرب للكلاب.

 

يتابع أن طريقتهم "الشعبية" فى تدريب الكلاب أكثر إفادة للمربين، فهى أبسط وأكثر قدرة على الوصول للمربين العاديين، كما أنها انتشرت على مستوى الوطن العربى على حد قوله، موضحا أنهم يدربون الكلاب على الطاعة والحراسة ويصبح لها أهمية بدلا من وجودها فى المنزل بدون أهمية.

 

ويوضح الحسيني عبد الحميد، أن تربية الكلاب تحتاج إلى مجهود وحرص وملاحظة دائمة، حتى يستطيع المربى توفير الحياة المثالية لهم ووقايتهم من الأمراض.

                                    

ويقول أبو نور أنه قبل تربية الكلاب عليك معرفة شخصيته والخروج بشكل يومى وتمشيته، لأن الكلب كائن ملول إن لم يشعر بالتجديد ويعرف طريقه للشارع والتعرف على الأشياء لا يستطيع العيش وستتأثر حالته النفسية ومن ثم الصحية.


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