ترامب يرد على ماكرون: فرنسا بدأت تتعلم الألمانية قبل وصولنا

كتبت - سالى حسام

أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ذكرى دخول القوات الأمريكية لتحرير فرنسا من النازيين فى الحرب العالمية الأولى كنوع من الرد على الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" فإن ماكرون كان انتقد تصريحات ترامب عن انتمائه للتيار القومى قائلا "إن القومية خيانة للوطنية".

فجاء الرد من ترامب قائلا: "إن الفرنسيين كانوا بدأوا يتعلمون اللغة الألمانية قبل أن تأتى القوات الأمريكية وتحرر بلادهم من النازيين فى الحرب العالمية الثانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات ترامب جاءت بعد أيام من لقائه الرئيس الفرنسى فى احتفالات الذكرى الـ100 لنهاية الحرب العالمية الأولى.

كذلك كان الخلاف اشتعل بين الرئيسين بسبب دعوة ماكرون لإنشاء جيش أوروبى، قائلا إن أوروبا بحاجة لجيش لحماية مصالحها وقت الحاجة ضد أمريكا وروسيا والصين.

بينما تراب قال "الأن يقولون أمريكا وروسيا والصين ولكن فى الحرب العالمية الأولى كانوا يحتاجوننا ضد ألمانيا".