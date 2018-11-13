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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:05 م
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ترامب عن تقرير نيويورك تايمز بشأن النشاط بقواعد صواريخ كوريا الشمالية "كاذب"

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:39 م
ترامب عن تقرير نيويورك تايمز بشأن النشاط بقواعد صواريخ كوريا الشمالية "كاذب" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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أعلن الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة على علم بقواعد الصواريخ الكورية الشمالية غير المعلنة والتى تحدث عنها باحثون أمريكيون هذا الاسبوع، لكنه شدد على ان كل شيء على ما يرام.

وكتب ترامب على تويتر "نحن على علم كامل بالمواقع التى تمت الاشارة اليها، ليس هناك جديد وكل ما يحصل (فيها) هو عادى".

واضاف "سأكون أول من يبلغكم إذا ساءت الأمور".

والثلاثاء قال باحثون فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية المرموق فى واشنطن، أن صور أقمار اصطناعية أظهرت وجود 13 قاعدة صواريخ لم تعلنها كوريا الشمالية.

وذكروا أن تلك القواعد يمكن أن تستخدم لإخفاء صواريخ متنقلة قادرة على حمل الرؤوس النووية، وحذروا من أن كوريا الشمالية قد تحتفظ ببعض المواقع وبالقدرة على الهجوم حتى على وقع تفاوضها مع ترامب حول إمكان التوصل إلى اتفاق تاريخي.

ووصف ترامب التقرير ونتائجه التى نشرتها صحيفة نيويورك تايمز بأنه "غير دقيق" و"أخبار كاذبة".


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