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تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:09 م
تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13633 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2203 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13400 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 701 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1752 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.
 
 
 

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