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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:58 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.331 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 248 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، جنيه عبر تنفيذ 29.5 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.76%، والعرب على 14.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.08% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.91%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 61.8 مليون جنيه، 71.5 مليون جنيه،  فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 64.8 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 56.1 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13543 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2183 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.88% عند مستوى 13276 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% عند مستوى 697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1742 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 473 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 103 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.
 
 
 

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