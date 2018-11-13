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تدمير مقرات لداعش بعملية مشتركة للجيش العراقى والحشد الشعبى جنوب نينوى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:38 ص
تدمير مقرات لداعش بعملية مشتركة للجيش العراقى والحشد الشعبى جنوب نينوى الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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دمر الجيش العراقى بعملية مشتركة مع الحشد الشعبى، عددا من المقرات التابعة لتنظيم داعش الإرهابى، جنوب محافظة نينوى.

وذكرت قوات الحشد- فى بيان، أوردته قناة "الإخبارية" العراقية- أن قوة من اللواء 44 فى الحشد الشعبى وبمساندة الفرقة 20 و25 فى الجيش العراقى، شنت حملة تفتيش واسعة فى جزيرة الحضر جنوب نينوى بناء على معلومات استخبارية.. ما أسفر عن تدمير عدد من المضافات (المقرات) التابعة لداعش الإرهابى.

وفى السياق، أفادت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق- فى بيان اليوم- بالعثورعلى مخزن من العبوات الناسفة فى مناطق بكركوك.

وأوضحت القيادة أن قوة من قيادة الفرقة السادسة الشرطة الاتحادية قامت بتفتيش قرية (كواز- عرب) التابعة لكركوك، ما أسفر عن العثور على مخزن من العبوات الناسفة يحتوى على 45 عبوة بلازمة، و48 قذيفة، و56 مسطرة تفجير.. مشيرة إلى أنه تم التحفظ على المخزن من قبل الجهد الهندسى لمقر الفرقة.

 


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