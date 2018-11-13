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تحقيقات بجامعة بنها بواقعة تسريب امتحان الكيمياء بامتحانات دكتوراه كلية الطب

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:35 م
تحقيقات بجامعة بنها بواقعة تسريب امتحان الكيمياء بامتحانات دكتوراه كلية الطب جامعة بنها - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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تحقق الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة بنها واللجنة المشكلة بكلية الحقوق بالجامعة فى واقعة تسريب امتحان الميكانيكا الحيوية لتخصص العظام دكتوراة جزء أول بكلية الطب البشرى بالجامعة.

 

وكشفت مصادر بالجامعة، أنه هناك مخاطبات متبادلة بين إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية والإدارة العامة لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية وبين جامعة بنها ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب وكذلك أمين عام الجامعة بشأن تلك التحقيقات.

 

وتضمنت المخاطبات خطابا موجهها من قبل الشئون القانونية بالجامعة لمباحث الإنترنت لتتبع خط التليفون الذى تم من خلاله إرسال امتحان الميكانيكا الحيوية لوكيل الكلية آنذاك وذلك حتى يتسنى للجامعة استكمال التحقيقات وإثبات المخالفة ضد المتسبب فيها.

 

كما وجهت الإدارة العامة للشئون القانونية خطابا للدكتور محمد منصور حمزة وكيل كلية الحقوق ببنها لشئون التعليم والطلاب يتضمن ورود رد مباحث الإنترنت والذى طالب بإرسال الشاكية لإدارة فرع العباسية لتحرير محضر وإجراء الفحص الفنى على الهاتف.

 

وفى خطاب مماثل أرسلت ادارة البحث الجنائى خطابا مماثلا لأمين عام جامعة بنها ومدير الشئون القانونية طالبهم فيها بإرسال الشاكية لفرع ادارة مباحث الإنترنت لإجراء الفحص الفنى على هاتفها المحمول.

 

وطالب عدد من إساتذة كلية الطب بإعلان نتائج التحقيقات فى الواقعة بشفافية كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مرتكبى الواقعة وسرعة إرسال الهواتف المحمولة محل الواقعة لجهة الاختصاص لفحصها.


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