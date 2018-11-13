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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:46 ص
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تحرير 2319 مخالفة مرورية وضبط 1547 متهمًا هاربًا وتشكيل عصابى بالبحيرة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:47 ص
تحرير 2319 مخالفة مرورية وضبط 1547 متهمًا هاربًا وتشكيل عصابى بالبحيرة حشيش - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم 30 قطعة حشيش بدمنهور.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور، مفادها قيام كل من "مصطفى .س.م" 44 سنة عاطل، "رجب .م.ن" 32 سنة عاطل ومقيمان أبو الريش قسم دمنهور بتكوين تشكيل عصابياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدره متخذان من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة دمنهور، وبحوزة الأول 16 قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام، مبلغ 280 جنيهاً، هاتف محمول، وبحوزة الثانى 12 قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى 80 جرام، مبلغ 800 جنيهاً، هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، المبالغ الماليه من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، تحرر المحضر اللازم .

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور من ضبط "محمد .ح.ع" 28 سنة عاطل، ومقيم شارع السد العالى حال مزاولته نشاطه الإجرامى بالطريق الزراعى السريع أمام مدخل مدينة حوش عيسى بدائرة المركز، وبحوزته 4 لفافات لمسحوق الهيروين تزن حوالى 40 جرام، مبلغ 55 جنيهاً، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه وتحرر المحضر اللازم.

كما أسفرت الحملة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية من ضبط 1547 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، وضبط "كمال .س.ك" 17 سنة ومقيم السوالم قبلى إيتاى البارود، المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز إيتاى البارود "سرقه" والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد، وتحرير 2319 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 1840 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "أ .ع.م" 37 سنة صاحب ومدير مسئول عن مصنع تعبئة عطور بدمنهور لإدارته مصنع بدون ترخيص وإنتاج وتعبئة عطور مغشوشه، وتم ضبط 2139 زجاجة عطور مقلدة لمختلف الأنواع والماركات.

وضبط "ع .ا.ح" 49 سنة تاجر حبوب كائن قرية الأبقعين، مركز حوش عيسى لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به، وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضُبط بحوزته كمية 10 طن أرز شعير .

كما أسفرت الحملة عن ضبط " ش .ع.خ" 46 سنة صاحب ثلاجة جبنه، كائنه قرية بمركز دمنهور لحيازته وتخزينه بالثلاجة جبنه بيضاء مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها وضُبط بحوزته كميه 2 طن جبنه بيضاء.

وكذلك ضبط "و.س.خ" 42 سنة صاحب مركز تعبئة أعلاف بدون ترخيص بمركز دمنهور لإدارته المركز بدون ترخيص وحيازة وتعبئة أعلاف مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها وضُبط بحوزته كميه 2 طن أعلاف مستخلص.

وضبط "م.ص.م" 41 سنة صاحب مصنع حلوى المولد بدون ترخيص كائن قرية إفلاقه مركز دمنهور لإدارته المصنع بدون ترخيص وضُبط بحوزته 5568 قطعة حلوى المولد.


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