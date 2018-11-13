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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:03 م
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تحرير 1979 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:02 م
تحرير 1979 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية مخالفات مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 نظمت  مديرية أمن الإسماعيلية ، بالاشتراك مع إدارة المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن ،  وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى ،  مدير إدارة  المرور ،  والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور،  عن تحرير وضبط 1979 مخالفة مرورية متنوعة و شملت560مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و100 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و69 مخالفة انتظار خاطئ وحجز21 سيارة و174 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو63  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 53 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 61  رخصة لمخالفة البيئة و 108 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 55رخصة لمخالفة خط السير و43 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و46 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 65 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 74 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 69مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و48 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و68 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  8سيارات متروكة و85 مخالفة إزالة فاميه وتحرير77 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و40 مخالفة مواقف عشوائية و41 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير51 مخالفة زيادة التعريفة المقررة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق . 

 


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