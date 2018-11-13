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تجديد حبس 10 أمناء شرطة بالأميرية بتهمة التعاون مع تجار المخدرات 45 يوما

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:00 م
تجديد حبس 10 أمناء شرطة بالأميرية بتهمة التعاون مع تجار المخدرات 45 يوما محكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 10 أمناء شرطة 45 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1 جنايات الأميرية لسنة 2018، وذلك على خلفية اتهامهم بتسريب معلومات أمنية عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم فى قسم شرطة الأميرية.
 
وأفادت التحقيقات أن المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم مستغلين عملهم فى وحدة البحث الجنائى، وأثناء تعيينهم خدمات ليلة قاموا بالتواصل مع تجار المخدرات، وإبلاغهم عن المأموريات التى تستهدفهم مقابل حصول كل أمين شرطة على مبالغ مالية.
 
 

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