تجديد حبس موظف متهم بقتل والد زوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات

كتب عامر مصطفى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس موظف متهم بقتل والد زوجته 15 يوم علي ذمة التحقيقات، بسبب خلافات أسرية.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، إخطارًا من المستشفى باستقبال "أ.م" 60 سنة، ومصابا بكدمات في منطقة الوجه، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وزوج ابنته، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، فقام والد الثانى بالاعتداء على الأول، وسدد له ضربة باليد في منطقة الوجه، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة فى الحال.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة، تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر بالواقعة، وتمت احالته الى النيابة برئاسة المستشار شريف عيسوي رئيس النيابة، التي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.