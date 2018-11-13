video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطل حاول اقتحام كنيسة فى عين شمس 15 يوما

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:10 م
تجديد حبس عاطل حاول اقتحام كنيسة فى عين شمس 15 يوما كنيسة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس عاطل حاول اقتحام على كنيسة مارجرجس بمنطقة عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيق .      
 
تفاصيل تلك الواقعة، بدأت مع رصد الخدمات الأمنية، محاولة أحد الأشخاص التسلل الى باب الكنيسة الخلفى، وبحوزته قطعة حديد، وعلى الفور أسرعت الخدمات وتمكنت من ضبطه، ومنعت اليقظة الأمنية حدوث أزمة، وتسبب المتهم فى إصابة شخصين بإصابات سطحية وتم إسعافهم فى حينها.
 
ومن خلال الفحص تبين أن المتهم يدعى "إسلام فرج عبد ربه" 23 سنة، عاطل، ومقيم قرب الكنيسة، ويعانى من مرض نفسى، ويتلقى العلاج، وأكد أفراد أسرته أن المتهم يتعاطى المخدرات وخاصة مخدر الفودو، وهو ما أثر على حالته النفسيه والعصبية، وجارى معالجته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة طالب للجنايات قتل صديقه بسبب معاسكة الفتيات أمام مدرسة فى عين شمس

القبض على عاطلين بحوزتهما 5 كيلو استروكس فى عين شمس

نيابة عين شمس تكلف بفحص الكيماتين والاسيتون المستخدمين فى تصنيع الاستروكس

اخبار الحوادث

كنيسة عين شمس

اقتحام كنيسة بعين شمس

أخبار المحاكم

أخبار الحوادث

المحاكم اليوم




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة