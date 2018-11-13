video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بتقاضى رشوة 3 ملايين جنيه بـ"البنك الأهلى" لـ9 فبراير

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:45 م
تأجيل محاكمة 5 متهمين بتقاضى رشوة 3 ملايين جنيه بـ"البنك الأهلى" لـ9 فبراير اموال
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، محاكمة 5 متهمين، بينهم موظفين بالبنك الأهلى المصرى بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه، لجلسة 9 فبراير لمشاهدة التسجيلات وضم الأحراز.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.

وأسندت النيابة للمتهمين محمد سليمان على موظف بالبنك الأهلى، ومحمد على محمد موظف بالبنك الأهلى، وعطية محمد السيد رجل أعمال، ودعاء محمد مدرس مساعد بجامعة أسيوط، ومدحت عبد الرحيم أستاذ جامعى بجامعة القاهرة، أولاً، تقاضى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالبنك الأهلى المصرى رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلى المصرى بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم، بنسبة 3 ملايين و500 ألف جنيه.

كما أسندت النيابة للمتهم الثالث تقديم الرشوة للمتهمين الأول والثاني، كما أسندت النيابة للمتهمين الرابع والخامس تهمة تسهيل والتوسط لدفع وتسهيل أعمال الرشوة المذكورة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 26 متهماً بالهجوم على "فندق الأهرامات الثلاثة" لـ 19 يناير

تأجيل محاكمة متهم باختلاس 5 ملايين جنيه من فندق لـ9 ديسمبر المقبل

اخبار الحوادث

اخبار مصر

الحوادث

رشوة البنك الاهلى

قضية رشوة




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة