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تأجيل محاكمة إداريين مستشفى المطرية فى قضية إهمال لجلسة 27 نوفمبر الجارى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:12 م
تأجيل محاكمة إداريين مستشفى المطرية فى قضية إهمال لجلسة 27 نوفمبر الجارى قاعة المحكمة
كتب عبد الله محمود
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أجلت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، نظر محاكمة 4 إداريين بمستشفى المطرية بتهمة الإهمال والتقصير لجلسة 27 نوفمبر للنطق  بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة  ، إلى المتهمين اتهامات الإهمال فى القيام بواجبات وظيفتهم فى الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمى مما نتج عنه وفاة طبيبة ، والمتهمون هم كل من كبير مهندسى الهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد مسئول أعمال التطوير بمستشفى المطرية وملحقاتها،  نائب مدير مستشفى المطرية التعليمى للخدمات، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المختص بأعمال الصيانة، ورئيس شئون المقر بالمستشفى.

 

واستمعت النيابة إلى أقوال إحدى الطبيبات من زميلات المتوفاة التى أكدت أنها قامت بمعاينة جثة زميلتها، وشاهدت آثار حروق ناتجة عن صعق كهربائى فى جسدها، فأمرت النيابة بإعادة استدعاء باقى الطبيبات الشاهداتعلى الواقعة للاستماع لأقوالهن مرة أخرى ،  وجاء فى التقرير الطبى المبدئى، أن الجثة تعود لـ"سارة أبو بكر" 34 سنة، طبيبة ، وتبين أنها توفيت نتيجة إصابتها بفشل فى جميع الوظائف الحيوية للجسم، واتساع حدقتى العين ووجود جرح أسود اللون فى منطقة الفخذ الأيسر. 

وكانت مباحث قسم شرطة المطرية تلقت بلاغا بالعثورعلى جثة طبيبة بمستشفى المطرية، متوفاة داخل الحمام، وانتقلت قوة من المباحث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 

 
 
 

 


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