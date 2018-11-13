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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بقضية الطفل يوسف العربى لـ15 يناير

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:32 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بقضية الطفل يوسف العربى لـ15 يناير الطفل يوسف العربى
كتب ــ أحمد الجعفرى - أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين "طاهر.أ" و"خالد.ع" والمتهمين فى قضية مقتل الطفل "يوسف العربى" لجلسة 15 يناير المقبل؛ وذلك للفصل فى طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة 4 متهمين - بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربى فى ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر فى مايو الماضى، بالسجن المشدد 7سنوات.

ولقى الطفل يوسف مصرعه أثناء وقوفه فى أحد المحلات عن طريق طلق نارى أصابه فى الرأس، تبين أنها اطلقت من حفل خطوبة بالحى الأول بمدينة 6 أكتوبر.


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