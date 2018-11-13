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بوتين يصل سنغافورة للمشاركة فى قمتى "آسيان" و"شرق آسيا"

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:44 ص
بوتين يصل سنغافورة للمشاركة فى قمتى "آسيان" و"شرق آسيا" بوتين
موسكو- سنغافورة (أ ش أ)
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وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى سنغافورة فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهى الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الروسى إلى هذا البلد.

وذكرت وسائل إعلام روسية أنه من المقرر أن يعقد بوتين، فى وقت لاحق من اليوم، محادثات مع رئيس وزراء سنغافورة، لى هسين لونج، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها.

وسيعقد الرئيس الروسى أيضا لقاء مع رئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب، وسيشارك معها فى وضع حجر الأساس لمركز ثقافى روسى وكنيسة أرثوذكسية سيتم بناؤهما.

وسيشارك بوتين غدا الأربعاء فى أعمال قمة تجمع روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التى تعتبر روسيا شريكا فى الحوار معها منذ 1996.

وسيبحث الرئيس الروسى مع قادة دول المنظمة، التى تضم إندونيسيا وماليزيا وتايلاند ولاوس وميانمار وسنغافورة وكمبوديا وفيتنام والفلبين وبروناى، قضايا تطوير الحوار الثنائى والعلاقات الاقتصادية والتجارية والعلاقات بين "آسيان" وكل من الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ومنظمة شنغهاى للتعاون.كما ستتطرق القمة إلى مسائل توفير الأمن والاستقرار فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعدد من الملفات الدولية الساخنة، منها قضية السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية.

كما سيطلع الجانب الروسى بقية المشاركين على سير جهوده تسوية الأزمة السورية.

وفى ختام زيارته لسنغافورة سيشارك بوتين فى أعمال القمة الـ13 لمنظمة "شرق آسيا"، والتى يشارك فيها حاليا 18 بلدا، هى أعضاء آسيان الـ10 وروسيا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين وأستراليا ونيوزيلندا.

وستناقش هذه القمة قضايا تعزيز الأمن الإقليمى ومكافحة الإرهاب وتطوير التعاون فى مجال الرعاية الصحة والتقنيات العالية وحماية البيئة.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الروسى فى سنغافورة كلا من نظيره الكورى الجنوبى، مون جيه إن، ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، والرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، مع احتمال عقد لقاءات ثنائية أخرى.

 


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