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بسام راضى: السيسى سيؤكد بمؤتمر باليرمو على حل الأزمة الليبية من الداخل

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:22 ص
بسام راضى: السيسى سيؤكد بمؤتمر باليرمو على حل الأزمة الليبية من الداخل المتحدث باسم الرئاسة بسام راضى
القاهرة (أ ش أ)
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يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، خلال زيارته الرسمية الحالية لإيطاليا، فى أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالأزمة الليبى التى تعقد فى مدينة باليرمو، بمشاركة دول الجوار تونس والجزائر والنيجر وتشاد وإيطاليا ورئيس وزراء روسيا ومبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة والقائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج وذلك تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.

وأوضح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فى تصريح تليفزيونى، أن المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية سيمثل من جانبه مصر فى مؤتمر باليرمو للتباحث حول كافة الجوانب المتعلقة بالقضية الليبية، بمشاركة حوالى 30 دولة.

وشدد السفير بسام راضى على أن الموقف المصرى إزاء القضية الليبية واضح جداً، ويقوم على أن الحل يجب أن يكون ليبياً بالدرجة الأولى وأن يكون حلا سياسياً وفقاً لاتفاق الصخيرات للتسوية السياسية فى ليبيا، وأن يكون هناك دعماً للمؤسسات الوطنية الليبية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لأنه بدون وجود مؤسسة عسكرية فاعلة تبسط سيطرتها على الإقليم الليبى سيكون الحل صعباً للغاية.

كما أكد المتحدث أن مصر تدعم بقوة مبادرة المبعوث الأممى غسان سلامة كما تعم بصفة عامة المبادرات التى طرحتها الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن، ولفت إلى أن مصر كان لها دور كبير فى توحيد وتقوية الجيش الليبي، كما عقدت مصر ست جولات مفاوضات مع الأطراف الليبية.

 


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