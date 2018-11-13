انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

كتب سمير حسنى

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار فى الأحوال الجوية، مشيرا إلى انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وحول فرص سقوط الأمطار، قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية لـ"اكسترا نيوز"، إن هناك احتمالية لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتمتد إلى القاهرة حتى بداية الأسبوع القادم، مع اختلاف شدتها من منطقة إلى أخرى، من خفيفة إلى متوسطة.

وفيما يتعلق بتأثر مصر بالتغيرات المناخية، أضاف عبد العال قائلا: "مصر تتأثر بالتغيرات المناخية كباقى دول العالم، ويشهد على ذلك حالات عدم الاستقرار وهطول الأمطار الغزيرة والتى تصل إلى حد السيول فى بعض المناطق، متابعا: الاستعدادات التى تمت حالت دون حدوث أى كوارث نتيجة السيول فى منطقة البحر الأحمر".