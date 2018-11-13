اليوم.. افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين بالأقصر بمشاركة 10 دول

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين، التى تستمر بالفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر الجارى، بمشاركة لاعبين من 10 دول، حيث يقام حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم على ضفة نهر النيل فى أحد فنادق المحافظة.

ومن المقرر أن تقام فعاليات ومنافسات البطولة بالصالة المغطاة بمدينة طيبة بمشاركة 11 دولة على مدار أيام 14 و15 و16 نوفمبر الجارى، ويشارك فى البطولة لاعبين من روسيا، وإيران، والهند، وتركيا، والتشيك، وأوكرانيا، وفنزويلا، واليابان، وليبيا، إضافة إلى مصر البلد المنظم، برعاية الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصرى لرياضة المكفوفين، وأعضاء الاتحاد، ورؤساء الوفود المشاركة بالبطولة.