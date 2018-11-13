video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليورو يرتفع وسط ضغوط بسبب التقدم فى ملف "بريكست" والخلافات مع إيطاليا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:52 ص
اليورو يرتفع وسط ضغوط بسبب التقدم فى ملف "بريكست" والخلافات مع إيطاليا اليورو
رويترز
إضافة تعليق

ارتفع اليورو من أدنى مستوى فى 16 شهرا اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى حفز فيه توقف ارتفاع الدولار بعض المستثمرين على شراء العملة الموحدة، بيد أن من المرجح أن تكبح المخاوف بشأن مقترحات الميزانية الإيطالية ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أى مكاسب.

واليوم هو الموعد النهائي لكى تعيد إيطاليا تقديم مقترحاتها للميزانية إلى الاتحاد الأوروبى بعد مواجهة بين روما وبروكسل بشأن خطط الإنفاق الحكومى سببت اضطرابا فى أسواق السندات وضغطت على العملة الأوروبية.

والتقدم فى مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى مصدر آخر للضبابية بشأن اليورو والجنيه الاسترلينى. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أمس الاثنين إنه مازالت هناك قضايا كبيرة لم تحل فى الوقت الذى يقترب فيه الجانبان من خط النهاية فى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومقابل الدولار، ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1229 دولار، متجاوزا المستوى المنخفض 1.1216 دولار الذى سجله فى يونيو 2017. وانخفضت العملة الموحدة نحو 7% منذ بداية العام الحالى، لتخسر أكثر من نصف مكاسب العام الماضى.

وتوقفت موجة ارتفاع الدولار الليلة الماضية، مع انخفاض مؤشر العملة الأمريكية قليلا إلى 97.628. وبلغ المؤشر 97.70 فى الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو 2017.

وجرى تداول الين اليابانى عند 113.99 اليوم، حيث ارتفعت العملة الأمريكية 0.1% مقابل العملة اليابانية. ولامس الين أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 114.20 ين للدولار يوم الاثنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيطاليا تخصص 12 مليون يورو لتسهيل عودة المهاجرين الطوعية لبلدانهم

إيطاليا

اليورو

الاتحاد الأوروبى

بريكست

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة