اليورو يرتفع وسط ضغوط بسبب التقدم فى ملف "بريكست" والخلافات مع إيطاليا

رويترز

ارتفع اليورو من أدنى مستوى فى 16 شهرا اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى حفز فيه توقف ارتفاع الدولار بعض المستثمرين على شراء العملة الموحدة، بيد أن من المرجح أن تكبح المخاوف بشأن مقترحات الميزانية الإيطالية ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أى مكاسب.

واليوم هو الموعد النهائي لكى تعيد إيطاليا تقديم مقترحاتها للميزانية إلى الاتحاد الأوروبى بعد مواجهة بين روما وبروكسل بشأن خطط الإنفاق الحكومى سببت اضطرابا فى أسواق السندات وضغطت على العملة الأوروبية.

والتقدم فى مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى مصدر آخر للضبابية بشأن اليورو والجنيه الاسترلينى. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أمس الاثنين إنه مازالت هناك قضايا كبيرة لم تحل فى الوقت الذى يقترب فيه الجانبان من خط النهاية فى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومقابل الدولار، ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1229 دولار، متجاوزا المستوى المنخفض 1.1216 دولار الذى سجله فى يونيو 2017. وانخفضت العملة الموحدة نحو 7% منذ بداية العام الحالى، لتخسر أكثر من نصف مكاسب العام الماضى.

وتوقفت موجة ارتفاع الدولار الليلة الماضية، مع انخفاض مؤشر العملة الأمريكية قليلا إلى 97.628. وبلغ المؤشر 97.70 فى الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو 2017.

وجرى تداول الين اليابانى عند 113.99 اليوم، حيث ارتفعت العملة الأمريكية 0.1% مقابل العملة اليابانية. ولامس الين أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 114.20 ين للدولار يوم الاثنين.