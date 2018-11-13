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اليمن وبريطانيا يبحثان الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:06 ص
اليمن وبريطانيا يبحثان الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى
عدن (أ ش أ)
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بحث نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن على محسن صالح مساء الاثنين، مع وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت، العلاقات التاريخية بين البلدين والمستجدات السياسية على الساحة الوطنية والجهود المبذولة لإرساء السلام فى اليمن والعمل المشترك على محاربة الإرهاب والتطرف.

ونوه نائب الرئيس اليمنى وفقا لوكالة الأنباء اليمنية إلى العلاقات التاريخية المتجذرة بين اليمن وبريطانيا، مثمناً الدور البريطانى وموقفها الثابت الداعم لشرعية اليمنيين وعمليتهم الديمقراطية التى أجمعوا فيها على اختيار المشير الركن عبدربه منصور هادى رئيساً للجمهورية اليمنية والموقف البريطانى الدولى الداعم لليمنيين من خلال تنسيقها للبيانات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى.

وأكد نائب الرئيس اليمنى حرص الشرعية فى اليمن على تحقيق السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن الدولى 2216، وخاضت فى سبيل ذلك العديد من جولات المشاورات برعاية أممية، مشيراً إلى أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولى والشركاء الدوليين ومن ضمنهم الأصدقاء البريطانيين فى تنفيذ القرار الأممى 2216 بما من شأنه مصلحة اليمن واليمنيين وإرساء السلام والأمن الدوليين.

كما نوه نائب الرئيس اليمنى إلى الوضع الإنسانى الذى يعيشه اليمنيون والذى يتفاقم يوماً بعد آخر وتسبب به انقلاب ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران واستيلائها على السلطة وتعطيلها للخدمات وتعمدها إرهاب وإفقار واستهداف المدنيين ونهب رواتبهم ومقدرات الدولة واحتكار المساعدات الإغاثية والإيوائية، مرحباً بالجهود الإنسانية المبذولة من قبل الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الإغاثية والدور المهم الذى تقوم به خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلادنا.

من جانبه أكد الوزير البريطانى دعم الحكومة البريطانية للحكومة الشرعية فى اليمن، منوهاً بالعلاقة التاريخية والمتينة بين المملكة المتحدة واليمن ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وحرصهم على إيجاد حل سلمى للأزمة اليمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين.

 


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