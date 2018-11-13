الولايات المتحدة قد تمثل نصف الإنتاج العالمى من النفط والغاز بحلول 2025

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن من المتوقع أن تنتج الولايات المتحدة نصف إنتاج العالم من الغاز الطبيعى والنفط بحلول عام 2025.

وبحسب تقرير على الموقع الإلكترونى للصحيفة، الثلاثاء، فإن وكالة الطاقة الدولية كشفت عن أن التطور الأمريكى فى مجال النفط الصخرى من المقرر أن يسمح للولايات المتحدة بالقفز بأكبر منتج للنفط والغاز فى العالم، مع احتمال أن تنتج البلاد ما يقرب من نصف إنتاج النفط الخام والغاز بحلول 2025.

وفى تقريرها السنوى لتوقعات الطاقة العالمية، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن السيناريو الرئيسى للتوقعات الممتدة حتى عام 2040 يشير إلى أحتمال أن تمثل الولايات المتحدة ما يقرب من 75% من انتاج النفط و40% من الغاز الطبيعى عالميا.